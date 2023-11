Warum muslimisches Engagement in den Kommunen so wichtig ist

Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen, einander helfen, einander unterstützen. Umso wichtiger sind engagierte Menschen, die eben genau das tun. Über das Engagement von Muslimen und Musliminnen für ihre Kommunen in Deutschland geht es heute in Stuttgart-Hohenheim, bei der Jahrestagung der Islamberatung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. "Es ist vielleicht deswegen anders, weil es oft noch unbekannt ist und in der Gesellschaft gar nicht so wahrgenommen wird, dass es muslimisches Engagement in den Kommunen gibt", sagt Dr. Hussein Hamdan, Leiter der Islamberatung bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Allerdings hätten die Muslime in Deutschland "bei Weitem nicht die Ressourcen oder Strukturen", wie es sie zum Beispiel im christlichen oder zivilgesellschaftlichen Bereich gebe.

Wie sich das bemerkbar macht und wie das Engagement der Muslime wahrgenommen wird, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Hussein Hamdan.