Wir können nicht alle regieren, deshalb wählen wir Abgeordnete, die uns repräsentieren sollen. Wirklich repräsentativ sind die aber nicht. Die Parlamente müssten jünger und weiblicher sein, es müssten mehr Menschen mit Ausbildung vertreten sein – und mehr Menschen mit Migrationshintergrund.

Wie ist das, einen Migrationshintergrund zu haben und als junger Mensch Politik zu machen? Welche Themen interessieren junge Migrantinnen und Migranten? Welche Erwartungen haben sie an die kommenden Landesregierungen nach den Wahlen am 14.März 2021. Darüber sprechen Sophie Rebmann und Cüneyt Özadali in SWR Aktuell Mondial mit Diana Podoynitsyn, Mitglied des Jugendparlaments in Trier in Rheinland-Pfalz und Philip Matthew, der im Jugendgemeinderat Nürtingen in Baden-Württemberg sitzt. mehr...