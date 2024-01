per Mail teilen

Angesichts der großen Macht von Streaming-Diensten in der Musikindustrie hat das Europaparlament eine gerechtere Bezahlung für Künstlerinnen und Künstler verlangt. Die EU-Kommission müsse große Streaming-Plattformen strenger regulieren, forderten die Abgeordneten in Straßburg in einer Entschließung.