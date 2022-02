Murmeltiertag: Wie zuverlässig sind tierische Wetterprognosen?

Kommt der Frühling bald oder bleibt es weiterhin winterlich? In den USA entscheidet über diese wichtige Frage ein Murmeltier. Am traditionellen "Groundhog Day" am 2. Februar wird ein Murmeltier zum ersten Mal im Jahr aus seinem Bau gezerrt und ins Licht gehalten - das alles vor Publikum. Wenn man dabei seinen Schatten auf dem Boden sieht, soll der Winter noch weitere sechs Wochen dauern - wenn nicht, dann ist der Frühling in Sicht. Das bekannteste Murmeltier, das in den USA das Wetter voraussagt, heißt "Punxsutawney Phil". Wir kennen Phil alle aus dem Kultfilm "Und täglich grüßt das Murmeltier". Über ihn hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Sven Plöger gesprochen. Er ist ARD-Wetterexperte und Meteorologe.