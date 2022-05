Munitionsdepot in Walldürn wieder in Betrieb: Bürgermeister geht von hoher Akzeptanz in der Bevölkerung aus

Die Bundeswehr rüstet auf. In Baden-Württemberg wurden das Materiallager in Hardheim und das Munitionsdepot im Walldürner Ortsteil Altheim offiziell wieder in Betrieb genommen. Markus Günther, Bürgermeister von Walldürn, ist davon überzeugt, dass die Bevölkerung auch in Zeiten des Ukraine-Kriegs die Militäreinrichtungen mehrheitlich unterstützt. "Die Bundeswehr hat in Walldürn schon immer einen guten Standort gehabt. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben das schon immer akzeptiert." Viele hätten in dem Depot und in den Kasernen gearbeitet und deshalb von der Bundeswehr profitiert. "Aber gewisse Ängste sind natürlich immer da."

Wie die Gemeinde Walldürn von den militärischen Einrichtungen profitiert und wie das Munitionsdepot aussieht, erläutert der Bürgermeister im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.