Fleischkonsum in Deutschland auf Tiefstand ++ Völlig überfordert und verschuldet: Frankreichs staatlicher Stromkonzern soll irgendwie neue Atomkraftwerke bauen ++ Vor-Corona-Niveau weit übertroffen: Bahn erlebt Boom beim internationalen Fernverkehr ++ Heidelberg Materials schließt zwei Zement-Werke in Frankreich ++ Rekorde auf dem Rohstoffmarkt ++ Siemens Energy-Papiere im Plus beim Dax