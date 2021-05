per Mail teilen

Das Europäische Gericht in Luxemburg muss sich heute mit einer Steuervermeidungsstrategie des Versandhändlers Amazon beschäftigen. Der zahlte nämlich in Luxemburg keine Steuern und dagegen wehrt sich die EU-Kommission. Interessant an der Sache: Luxemburg und Amazon klagen gemeinsam, dass kein Geld fließen muss. Christoph Trautvetter, Referent für Unternehmenssteuern beim Netzwerk Steuergerechtigkeit sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, dass möglicherweise eine weltweite Besteuerung von Großunternehmen komme. Das könnte dann das Ende der Null-Steuer-Politik sein.