Münchner Sicherheitskonferenz: Was bleibt von der Ukraine - und was hat Europa noch zu melden?

In München beginnt heute die Sicherheitskonferenz. Großes Thema: der Krieg in der Ukraine – auch im Kontext der neuen US-Regierung unter Donald Trump. Für den Krieg will er offenbar eine Lösung finden, allerdings – zumindest scheint es so – ohne die Ukraine mit einzubeziehen. Von Europa ganz zu schweigen. Stattdessen hat Trump bereits mit Wladimir Putin geredet. Das habe im Vorfeld schon für Irritationen gesorgt, sagt ARD-Korrespondent Marc Dugge. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz könnten nun der Vizepräsident der USA JD Vance und der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj aufeinandertreffen. Eine solche Begegnung finde natürlich in einem anderen Kontext statt als noch vor einer Woche, so Dugge. Denn die Vorzeichen seien aktuell: keine Erlaubnis der Amerikaner, dass die Ukraine in die NATO eintreten darf und deutlich weniger Unterstützung aus den USA. Außerdem sei es für die USA unrealistisch, dass die Ukraine zu den Grenzen von 2014 zurückkehre. Inwiefern Trumps Vorstoß hilfreich sein könnte, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und was Europa hierbei bewirken kann, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich außerdem mit ARD-Korrespondent Marc Dugge gesprochen.