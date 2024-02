Zeitenwende: Wovor die Menschen Angst haben

Mit dem Ukraine-Krieg kam die Zeitenwende - ein Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz (16.02. - 18.02.). Doch wovor haben die Menschen Angst? Dazu Militärexperte Nico Lange.

Die Münchner Sicherheitskonferenz steht im Zeichen der Kriege in Nahost und in der Ukraine. Kurz nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Zeitenwende ausgerufen. Wie die Menschen in Deutschland mit der veränderten Weltlage umgehen, versucht zurzeit die Initiative "Zeitenwende on tour" der Münchner Sicherheitskonferenz herauszufinden. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Nico Lange gesprochen. Er ist Politikberater, Militärexperte und Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiative.

SWR Aktuell: Welche Fragen treiben die Menschen am meisten um, wenn es um die deutsche Verteidigungspolitik geht?

Nico Lange: Der russische Angriff auf die Ukraine führt zu vielen Ängsten. Die Menschen machen sich Sorgen und fragen: Kann eigentlich auch uns etwas passieren, wenn wir jetzt Waffen an die Ukraine liefern? Wie kann man diesen Krieg stoppen? Und es geht immer wieder darum, wie Deutschland aufgestellt ist: Könnten wir uns im Ernstfall verteidigen, wenn bei uns etwas Schlimmes passiert. Das treibt die Leute um.

SWR Aktuell: Wie gehen Sie mit solchen Ängsten innerhalb einer Diskussionsrunde um?

Lange: Wir stellen die Fragen der Bürgerinnen und Bürger bewusst in den Vordergrund. Das sind Diskussionsrunden, wo sich die Bühne immer in der Mitte des Saales befindet, und die Menschen sitzen drumherum. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass dadurch auch ein Gespräch untereinander entsteht, weil die Menschen sehr unterschiedliche Auffassung zu den Themen haben.

Am meisten nehme ich wahr, dass es Informationsbedarf gibt. Manche Bürger haben das Gefühl, die Regierung erklärt nicht genug, was sie macht und warum sie es macht. Die Menschen wollen dann mehr wissen und dem versuchen wir mit den Diskussionen nachzukommen. Es gibt manchmal auch harte Auseinandersetzungen über ganz unterschiedliche Auffassung.

SWR Aktuell: Nehmen Sie uns einmal mit in so eine Diskussion. Geben Sie Themen und Fragestellungen vor oder lassen Sie dem Gespräch komplett freien Lauf?

Lange: Die Themen sind durch die Lage vorgegeben und die Fragestellung ist fast immer: Wie muss Deutschland auf das veränderte, internationale Umfeld reagieren? Wir können nicht sagen: Alles in der Welt hat sich verändert, aber wir machen genauso weiter wie vorher. Das ist die Schwierigkeit der Zeitenwende. Es fällt ehrlich gesagt sowohl den Politikern als auch vielen Menschen in Deutschland noch schwer zu akzeptieren, dass wir Dinge anders machen müssen.

SWR Aktuell: Warum fällt den Menschen das schwer? Die Bedrohungslagen sind relativ klar.

Lange: Wir haben uns über Jahrzehnte daran gewöhnt, das andere unsere Sicherheitsprobleme lösen. Deutschland verhält sich solidarisch, aber wir übernehmen eigentlich nie die Führung. Das ist ein bisschen so, als ob sie mit einer schwierigen Situation konfrontiert wären - zum Beispiel bei einem Unfall, bei dem jemand verletzt wurde. Sie denken: Es wäre doch gut, wenn jemand jetzt Erste Hilfe leisten könnte. Und plötzlich begreifen Sie: Ich muss jetzt derjenige sein, der hilft. Ich muss jetzt eingreifen. So ist es für uns in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist ein schwieriger Prozess.

SWR Aktuell: Die Außen- und Sicherheitspolitik ist kompliziert. Wie gut sind denn die Menschen, die zu den Veranstaltungen kommen, darüber informiert?

Lange: Meistens sehr gut. Sie interessieren sich dafür, wissen viel und haben Nachfragen. Es werden manchmal so Klischees verbreitet, als würden nur Leute kommen, um sich die Dinge vom Leib zu reden. Das passiert auch. Aber das ist eine Minderheit. Ehrlicherweise habe ich manchmal den Eindruck, die Menschen sind in vielen Dingen weiter als viele Parteipolitiker. Man könnte in manchen Fragen weitergehen und hätte dafür auch eine Unterstützung.