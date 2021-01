Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, fordert, die Hersteller von Einwegverpackungen an Reinigungskosten der Kommunen zu beteiligen. Im SWR sagte Landsberg: "Wir haben immer mehr Wegwerfartikel, in manchen Städten eine regelrechte Müllflut in Parks und auf öffentlichen Straßen." Die Beseitigung müsse derzeit am Ende über die Straßenreinigungsgebühren und damit über die Allgemeinheit finanziert werden. Landsberg: "Es wird für die Bürger teurer. Insofern ist der Ansatz zutreffend zu sagen: Die Hersteller, die das produzieren, müssen sich auch an den Entsorgungskosten beteiligen." Dies sei ein Grundsatz in allen Bereichen, dass Verursacher auch spätere Beseitigungskosten zu tragen hätten. Ob dadurch letztlich Produkte teurer werden könnten, hat Landsberg SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt.