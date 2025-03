Mosel-Schleusen-Tor in Müden eingebaut: Schiffe sollen ab 1. Februar durchfahren können

per Mail teilen

Es ging dann doch ungewöhnlich schnell: Anfang Dezember wurde das Schleusentor in Müden nach einem Schiffsunfall schwer beschädigt - Handwerker des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Trier schweißten mit Hochdruck ein neues Tor zusammen. Das ist nun fertig und inzwischen auch eingebaut worden.

Unsere Reporterin Alexandra Daub verfolgt die Arbeiten seit heute Morgen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel beschreibt sie, wie es die beiden Torflügel in die Schleusenkammer geschafft haben.