Montgomery: Lockdowns müssen zumindest möglich sein

Auch wenn es uns sogar in Deutschland in manchen Situationen so vorkommt: Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht vorbei. Die Bundesregierung hat jetzt das neue Infektionsschutzgesetz vorgestellt. Darin sind härtere Maßnahmen, zum Beispiel Lockdowns, nicht mehr enthalten. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert aber genau diese harten Maßnahmen wieder in den Instrumentenkasten aufzunehmen. Er glaubt, dass man für den Ersntfall gerüstet sein müsste. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt er warum.