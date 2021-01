per Mail teilen

Der Shutdown geht in die Verlängerung: Bis Mitte Februar bleiben viele Geschäfte zu, ebenso Restaurants und viele Dienstleister. Auch die Schulen bleiben erst mal geschlossen. Außerdem haben Bund und Länder am Abend vereinbart: Die Maßnahmen werden verschärft. Zumindest OP-Masken werden in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen zur Pflicht. Arbeitgeber müssen künftig Homeoffice ermöglichen.

Ob das ausreicht, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler den Vorsitzenden des Weltärztebundes, Prof. Frank Ulrich Montgomery gefragt.