Das Justizministerium in Washington hat Google wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht verklagt. Dem Suchmaschinen-Unternehmen könnte sogar eine Aufspaltung drohen. Das Silicon-Valley-Unternehmen hält die Klage für grob fehlerhaft. Was könnte diese Kartell-Klage in den USA für Google-Nutzer in Europa bedeuten? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Politikberater Jan Penfrat von European Digital Rights in Brüssel gesprochen.