Monika Stein, GEW Baden-Württemberg: "Ich bin in Sorge um die psychische Gesundheit der Lehrkräfte"

Die Lage an den Kitas und Schulen im Land hat sich nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, in der Omikron-Welle noch einmal zugespitzt. Trotzdem müsse es oberste Priorität haben, am Präsenzunterricht festzuhalten, sagte die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Sie mache sich aber große Sorgen um die psychische und sonstige Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer. "Sie sind am Ende ihrer Kräfte, aber es ist beeindruckend zu sehen, wie sehr sie trotzdem den Präsenzunterricht wollen, weil sie die Kinder und Jugendlichen so besser erreichen und begleiten können", so Stein weiter. Nur eine Minderheit der Lehrkräfte sei derzeit für Homeschooling. Es sei gut, dass die Landesregierung die Testungen an Kitas und Schulen vorerst bis Ostern weiterführen wolle. Aber es sei auch nötig, Kinder und Jugendliche, die sich schützen wollten, mit FFP2-Masken auszustatten, "weil das zum Teil am Geldbeutel der Eltern scheitert". Außerdem sagte Monika Stein im Interview, warum - trotz Förderung durchs Land - so wenig Luftfilter an Schulen und Kitas zum Einsatz kommen.