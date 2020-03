In der Türkei kippt die Stimmung gegen die Flüchtenden

Auch wenn die Medien fast nur noch über die Auswirkungen von Corona berichten: Die übrigen Krisen auf dieser Welt sind damit nicht gelöst. Nachdem das Flüchtlingsabkommen von EU und Türkei faktisch gescheitert ist, harren noch immer tausende Flüchtende an der Landgrenze zu Griechenland aus. Und in der Türkei kippt die Stimmung. Viele Türken sagen, Europa hat uns allein gelassen. Griechenland soll die Grenzen öffnen, damit die Flüchtlinge weiterziehen können. Viele harren schon seit mehr als zwei Wochen bei Kälte und Regen an der türkisch-griechischen Grenze aus. Redaktion und Moderation von Peter Beck