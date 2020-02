Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung eröffnet

Deutschland ist ein Einwanderungsland - so predigen es viele Politiker. Doch ausländische Fachkräfte haben es gar nicht leicht. Vieles ist immer noch kompliziert. Aus der Ferne ist es oft schwierig, die richtigen Antworten auf solche Fragen zu finden wie, „kann ich in Deutschland als Maschinenbauingenieur arbeiten?“, „zählt ein Bachelor-Abschluss aus Mexiko im Gesundheitswesen genauso viel wie einer aus Deutschland?“ Die neue Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung soll da weiterhelfen. Sie wurde kürzlich in Bonn eröffnet. Redaktion und Moderation von Utku Pazarkaya.