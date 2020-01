Warum Flüchtlinge so lange auf griechischen Inseln festhängen

In der vergangenen Woche haben sich Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Präsident Erdogan in Istanbul getroffen. Dabei ging es natürlich auch um das Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Es besagt im Kern, dass die Türkei Flüchtlinge an der Weiterreise nach Griechenland hindert. Alle Migranten, die auf den griechischen Inseln ankommen und kein Asyl erhalten, sollen zurückgenommen werden. Dafür dürfen dann syrische Flüchtlinge aus der Türkei legal nach Europa weiterziehen. Das Abkommen funktioniert aber nicht wirklich, da die griechischen Behörden mit den Asylanträgen völlig überfordert sind. Weitere Themen der Sendung sind unter anderem der Streit um Kriegswaisen in Tschechien, Tropenkrankheiten und wie man sie besiegen kann und Pflegekräfte aus Mexiko vor ihrem Einsatz in Deutschland. Redaktion und Moderation von Peter Beck