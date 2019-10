Stand der Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen

In der vergangenen Woche kamen viele Staats- und Regierungschefs dieser Welt nach New York zur Generalversammlung der Vereinten Nationen. Es ging ums Klima und auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung stand auf der Tagesordnung. Im Jahr 2015 hatte die UNO 17 Ziele benannt, die bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden müssen. Sie sollen einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene dienen. Zentrales Versprechen: "leave no one behind", keiner darf zurückgelassen werden. Der Stand der Umsetzung sollte jetzt kritisch hinterfragt werden. Weitere Themen der Sendung sind unter anderem Proteste gegen die geplante Strafrechtsreform in Indonesien, steigende Flüchtlingszahlen in Italien und Begegnungen am Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA. Redaktion und Moderation von Peter Beck