Es ist die Hölle – Geflüchtete aus Libyen in Deutschland

Nach neun Jahren Bürgerkrieg und Chaos soll Schritt für Schritt in Libyen der Frieden Einzug halten – das haben die Teilnehmer der Libyen-Konferenz in Berlin vereinbart. Es sollen keine Waffen an die Kriegsparteien geliefert und die Waffenruhe eingehalten werden – das sind die ersten Forderungen. Unter dem Bürgerkrieg in Libyen leidet nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern auch die Flüchtlinge. Ihre Lage ist dramatisch: Menschenhandel, Folter, Entführungen und Internierung in illegalen Lagern sind an der Tagesordnung. Weitere Themen der Sendung sind unter anderem das Einwanderungsland Deutschland - der Aktionsplan Integration passiert das Bundeskabinett, 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz und der erste afrikanische Designer bei den Haute-Couture-Schauen in Paris. Redaktion und Moderation von Cüneyt Özadali