Bilanz der deutschen Abschiebepraxis nach Afghanistan

Seit drei Jahren schiebt Deutschland abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan ab. Die einen sagen, damit werde geltendes Recht durchgesetzt. Andere sehen darin eine Menschenrechtsverletzung. Aber was bringen Abschiebungen wirklich? Sinken dadurch die Asylzahlen? Schrecken Abschiebungen so stark ab? Weitere Themen der Sendung sind unter anderem die Eröffnung der Ausbildungsstätte für Imame in Dahlem durch Ditib, Verhandlung über türkische Schulen in Deutschland und ein syrischer Flüchtling in Trier will Priester werden. Redaktion und Moderation von Peter Beck.