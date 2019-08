30 Jahre Paneuropäisches Picknick

Ungarn baute schon ab Mai 1989 seine Grenz- und Signalanlagen ab. Ein inszeniertes Ereignis testete am 19. August 1989, wie Ungarn, die Sowjetunion und die DDR auf eine größere Fluchtbewegung in Richtung Westen reagieren würden. Die konservative Paneuropa-Union und das Ungarische Demokratische Forum hatten mit Flugblättern DDR-Bürger zu einem Picknick nach Sopron an der ungarisch-österreichischen Grenze eingeladen. Mit Zustimmung ungarischer und österreichischer Behörden wurde ein Grenztor für einige Stunden geöffnet, mehrere hundert DDR-Bürger nutzten die Chance zum Grenzübertritt.