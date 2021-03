Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg sind nach den Landtagswahlen Ampelkoalitionen aus SPD, FDP und Grünen möglich. Schon wird darüber diskutiert, ob das eventuell auch ein Modell für eine künftige Bundesregierung nach den Wahlen im September sein könnte. Die Politikwissenschaftlerin Prof. Sabine Kropp von der Freien Universität Berlin, hält eine solche Debatte für verfrüht. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn sagte Kropp, es könne bis zu den Bundestagswahlen – gerade was die Pandemie angehe – noch sehr viel passieren. Zudem hätten bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Personen Malu Dreyer (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) aufgrund ihrer hohen Popularität einen großen Anteil an den Ergebnissen.