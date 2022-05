"Möchte in meiner Kirche auftreten, nicht austreten" – Reform-Initiative „Maria 2.0“ vor dem Katholikentag

"Leben teilen" - unter diesem Motto startet heute der 102. Katholikentag in Stuttgart mit rund 1.500 Veranstaltungen. Ein großes Thema wird die Teilhabe von Frauen in der katholischen Kirche sein, zum Beispiel bei Gottesdiensten. Seit 2019 rebellieren bundesweit Frauen der Initiative Maria 2.0 gegen die Macht der Männer. Zum Kirchentag plant Maria 2.0 gemeinsam mit anderen Reformgruppen diverse Aktionen und Veranstaltungen. Renate Spannig, Koordinatorin bei Maria 2.0, erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, was geplant ist und was die Hintergründe sind.