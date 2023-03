Modebranche in der Krise: "Die Austauschbarkeit ist extrem groß"

So richtig gut geht es der Textil- und Modebranche in Deutschland schon seit längerem nicht. Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof lebt zu einem großen Teil vom Modesektor, muss nun etwa 50 Filialen schließen. Auch die Düsseldorfer Peek&Cloppenburg-Modehauskette hat Insolvenz angemeldet, Zalando hat schon im Februar angekündigt, hunderte Stellen zu streichen. Was also ist mit der Branche los - und wie kann ein weiteres Markensterben in diesem Bereich verhindert werden? Die Markenexpertin für die Mode- und Textilbranche bei der Managementberatung BrandTrust in Nürnberg, Judith Scholz, sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern: "Es fehlt an Profilierung. Die Austauschbarkeit ist extrem groß und die Wenigsten schaffen es bis in die Köpfe der Kunden."