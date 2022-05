"MixTalk" – neues Online-Diskussions-Format des SWR

Was können wir für eine neue Debattenkultur im Netz tun? "MixTalk – Das digitale Debattenformat des SWR" wagt ein mutiges Experiment, bei dem per Zufallsgenerator Diskutierende miteinander ins Gespräch kommen.

Danijel Stanic ist einer der Gastgeber die ab dem 4. Mai jeden Mittwoch ab 19 Uhr Menschen einladen, über ein bestimmtes Thema online zu diskutieren. Stanic sieht sich dabei selbst als eine Art Schiedsrichter: "Ich habe auch eine rote und eine gelbe Karte. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann werden diese Karten natürlich auch gezückt." Regelverstöße sind zum Beispiel Hass und Hetze aber auch die Verbreitung von Fake News. Dafür gibt es "eine Redaktion im Hintergrund, die einen Faktencheck in Echtzeit durchführt", so Stanic. Welche Themen für die ersten "MixTalks" geplant sind und wie sich der Moderator auf die Premiere vorbereitet hat, verrät Danjel Stanic im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.