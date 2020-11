Wie geht es in der Corona-Krise in Deutschland weiter? Darüber entscheiden am Mittwoch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Im Gespräch sind weitere Einschränkungen aber auch eine mögliche Verlängerung der Weihnachtsferien. Carsten Linnemann, der Unions-Fraktionsvize und Vorsitzender der CDU/CSU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich eine langfristige Strategie im Umgang mit der Corona-Pandemie gefordert. "Wenn wir jetzt nur über Weihnachten und Silvester reden, ist die Enttäuschung im Januar hoch, wenn wir vielleicht noch einen schärferen Lockdown bekommen", so Linnemann.