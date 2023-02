Mittelstand und die Krise: Wie geht ein Calwer Kosmetikhersteller mit der aktuellen Lage um?

per Mail teilen

Auf Schwäbisch Hall schauen viele Unternehmen beim "Gipfeltreffen der Weltmarktführer". Dabei geht es im Kern um mittelständische Unternehmen, die in vielen Ländern das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Ohne sie wären auch viele große Konzerne wie in der Automobilindustrie, die von vielen Zulieferern versorgt wird, kaum lebensfähig.

Aber auch viele mittelständische Unternehmen sind selbst zu Marktführern geworden. Eines ist der Naturkosmetikhersteller Annemarie Börlind in Calw. Doch die Corona-Zeit, die derzeitige Wirtschaftskrise und hohe Zinsen belasten die Unternehmen. Wie der Calwer Naturkosmetikhersteller damit umgegangen ist, darüber berichtet Alicia Lindner, Geschäftsführerin der Börlind GmbH, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.