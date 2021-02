per Mail teilen

Marc Sailer ist pflegerischer Leiter des Herzkatheterlabors an den Kliniken Calw. Nach Covid-19-Fällen dort steht das gesamte Krankenhaus unter Quarantäne, muss aber natürlich trotzdem funktionieren. Die Lösung: "Pendler-Quarantäne". Für ihn bedeutet das, er kann zwar zur Arbeit fahren, muss zu Hause aber in Quarantäne sitzen. Besonders scher sei es, Familie und Haushalt damit zu vereinbaren, sagte Sailer SWR Aktuell. Denn auch seine Partnerin arbeitet im gleichen Krankenhaus und steht auch unter "Pendler-Quarantäne": "Das wirft für unsere Familie ganz neue Probleme auf. Weil ja auch die Kinder nicht das Haus verlassen." Man sitze aufeinander, die Stimmung sei mies: "Meine Tochter, meine Frau, die dürfen nicht zu ihrem Pferd in den Stall." Sailer hofft, dass die Quarantäne-Verordnung bald zu Ende ist. "Aber eigentlich kann man es sich nicht vorstellen." Wie lange er das noch ertrage, hat SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser gefragt: "Das kann ich nicht beantworten – das weiß ich selbst nicht."