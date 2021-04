US-Präsident Joe Biden will das Klima retten und hat für heute und morgen zum virtuellen Klimagipfel geladen. Staats- und Regierungschefs von 40 Staaten kommen zusammen, um über den Klimaschutz zu beraten. Deutschland ist mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vertreten. Heute ist auch noch der „World Earth Day“ und der sogenannte „European State of Climate Report“ wird ebenfalls vorgestellt. Das Klima bekommt also viel Aufmerksamkeit – könnte man meinen. Doch so richtig voran kommt man beim Klimaschutz nicht. Was können Politiker, was können wir alle tun? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar gesprochen.