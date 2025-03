Mit Wurst und Steak zur Titelverteidigung – in Freiburg wird um die baden-württembergische Meisterschaft gegrillt

Die Grill- und BBQ-Fans stehen schon in den Startlöchern, der Grill ist geputzt, die Kohle steht bereit – in Freiburg steigt am 15. März die Landesgrillmeisterschaft Baden-Württemberg. Titelverteidiger ist das Team "The Barbee-Qs" um Oliver Seibt. Er sagt in SWR Aktuell: "Uns werden Lebensmittel vorgegeben. Wurst mit Beilage – das ist die Freiburger Lange Rote, dann haben wir einen Schwarzwälder Schinken und dann gibt noch rote Zwiebeln. Das bekommen wir gestellt und aus diesen Zutaten müssen wir versuchen, einen tollen Gang zu zaubern." Außer Elektrogrill sind alle Grillarten erlaubt. "Gas, Kohle, Pellets – das kann jedes Team machen, wie er oder sie möchten." Bewertet werden Geschmack und Aussehen, der Gargrad und wie gut die Beilage zum Grillgut passt, "alles was dazugehört, damit es am Ende ein optimales Menü ist." Mit welcher Taktik die "Barbee-Qs" sich erneut den Sieg sichern wollen, darüber hat Oliver Seibt mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.