Mit Medien-Bildung gegen Hass im Netz

Kriege, wie der im Nahen Osten, polarisieren - Hass und Hetze kursieren auch im Internet - was kann da politische Bildung ausrichten?

Bildung im digitalen Kontext sei der Schlüssel, sagt der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, in SWR Aktuell: "Wir versuchen, in den Sozialen Medien gemeinsam mit Influencern neue Formate zu entwickeln, in Form von Webvideos und Kurzerzählungen im Netz." Über die Herausforderungen, Menschen zu erreichen, die nur noch der Meinung ihrer abonnierten Social-Media-Kanäle glaubten, sprach SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Krüger.