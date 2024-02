Mit kleinen Kindern um die Welt – Filmexpertin Anna Wollner über "Eine Million Minuten"

per Mail teilen

"Eine Million Minuten" – der Film erzählt die wahre Geschichte von einem Paar, das mit seinen beiden kleinen Kindern für fast zwei Jahre um die Welt reist. Der Film ist mit deutschen Stars wie Karoline Herfurth und Tom Schilling besetzt und kommt heute in die Kinos – und den kann man sich schon ansehen, meint SWR Aktuell Filmkritikerin Anna Wollner. "Die Idee der Familie ist es, sich eine Million Minuten Zeit für etwas Schönes zu nehmen und sie merken, dass ihre Probleme unterwegs nicht weniger werden, nur anders. Und beide Hauptdarsteller spielen das sehr überzeugend", so Wollner. Ein bisschen Kritik hat Anna Wollner dann doch: "Der Film ist mir ein bisschen zu glatt geworden. Es ist zwar kein belangloser Reisefilm geworden. Es ist schon eine Auseinandersetzung mit Werten, mit Wünschen und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber für mich wird hier ein bisschen zu viel die Perspektive des Mannes eingenommen und wie er auf all das blickt." Warum der Film aber wahrscheinlich bei allen Reiselust auslöst, erklärt Anna Wollner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.