In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind jetzt Sommerferien. Für viele Menschen geht es in den Urlaub. Da gehört natürlich auch eine gute Leseplanung dazu, denn am Strand kann man schlechte Bücher nicht gebrauchen. Josua Strass ist Buchhändler in Baden-Baden und er empfiehlt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler seine Highlights für den Sommerurlaub.