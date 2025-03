Mit allem ohne scharf? Warum Essingen "dringend einen Dönerladen" braucht

per Mail teilen

Dass der Döner mal ihre Gemeinde bundesweit in die Schlagzeilen bringen würde, das hätten die Einwohner von Essingen im Ostalbkreis wohl nicht gedacht. Dabei kann man in dem 6.500 Seelen-Ort gar keinen Döner essen. Doch genau das ist der Grund, warum Essingen jetzt über die Ostalb hinaus bekannt ist. Denn die Jugend dort wünscht sich einen Dönerladen und ein Schüler hat deswegen eine Online-Petition gestartet, über die jetzt in ganz Deutschland berichtet wird. Unterstützung bekommen die Döner-Liebhaber nun ausgerechnet von Essingens parteilosem Bürgermeister Wolfgang Hofer.

Wir haben festgestellt: Wir haben alles in Essingen, aber keinen Dönerladen. Wir brauchen jetzt doch dringend auch einen Dönerladen!

Dabei war die heiß ersehnte Dönerbude zum Greifen nah: Ein Interessent hatte sich gemeldet. Doch der Plan scheiterte, weil Anwohner Bedenken hatten. Aufgeben wollen der Bürgermeister und die Jugend des Ortes aber nicht. Im Gespräch mit SWR Aktuell lobt Hofer ausdrücklich das Engagement.

Dönerladen in Essingen: Interessenten aus ganz Deutschland

Und auch an potenziellen Gastronomen, die einen künftigen Dönerladen betreiben wollen, mangelt es nicht: Aus ganz Deutschland würden sich Interessenten melden, sagt der Bürgermeister. Wie er sich für den Plan weiter einsetzt, darum geht es ebenfalls im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.