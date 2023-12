Mini-Wald gegen Hitzewellen: In Mannheim entsteht ein Tiny Forest

In der Stadt Mannheim ist ein so genannter Tiny Forest nach japanischem Vorbild geplant. Der Mini-Wald auf 300 Quadratmetern in der Nähe des Hauptbahnhofs soll die Auswirkung von Hitzewellen zumindest in der unmittelbaren Umgebung abmildern. Eine gute, Idee, findet der Landschafts-Architekt Frank Lohrberg; er ist Professor für Landschafts-Architektur an der RWTH Aachen. "So eine grüne Oase kann durch Verschattung und Verdunstung zu einem günstigeren Kleinklima beitragen", sagte Lohrberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. "Es wäre wünschenswert, wenn es mehr solche Initiativen gäbe - von Stadtverwaltungen, Bürgern, Vereinen, Verbänden und Stiftungen", wünscht sich Lohrberg. Hören Sie im Audio, wie der Tiny Forest funktioniert und welche Möglichkeiten es noch gibt, Städte wie Mannheim in heißen Sommern etwas herunterzukühlen.