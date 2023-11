per Mail teilen

Der US-Pharmariese Eli Lilly will rund 2,3 Milliarden Euro in ein neues Werk im rheinland-pfälzischen Alzey investieren. Die High-Tech-Fabrik soll 2027 in Betrieb gehen und injizierbare Medikamente produzieren, um die wachsende Nachfrage etwa nach neuen Diabetes-Mitteln zu bedienen.