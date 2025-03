Milliarden für die Infrastruktur: "Das ist das Signal, auf das wir alle gewartet haben"

per Mail teilen

Um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, planen Union und SPD unter anderem ein Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur. Für Bau und Sanierung von Straßen, Schienen und Brücken sollen Kredite in Milliardenhöhe aufgenommen werden. "Das ist das Signal, auf das wir alle gewartet haben", freut sich der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Möller.

Die Herausforderungen seien groß, aber: "Wir müssen unser Land am Laufen halten!" Und damit müsse jetzt schnell begonnen werden, so Möller im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer. Hören Sie auch, warum der Fachkräftemangel Möller kein Kopfzerbrechen bereitet.