Militärexperte: Russische Ankündigung zu Atomwaffen im Ukraine-Krieg ist ernst

Der russische Präsident Putin hat seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Wann die Lage wirklich bedrohlich wird, erklärt Militärexperte Franz-Stefan Gady im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

SWR: Wie sehr muss uns diese Ankündigung Putins beunruhigen? Die gab es ja schon mal 2014 während der Krim-Krise…

Stefan Gady: Es war zu erwarten, sobald russische Streitkräfte auf die ersten Schwierigkeiten stoßen würden in diesem Konflikt, dass früher oder später diese „nukleare Keule“, wie ich es sagen würde, vom russischen Präsidenten benutzt wird. Wenn man sich die russische Militärdoktrin anschaut, ist es so, dass dort der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen auf dem modernen Gefechtsfeld quasi sanktioniert ist. Das bedeutet nicht, dass diese Waffen auch eingesetzt werden. Es bedeutet auch nicht, dass diese Waffen jetzt an die ukrainisch-russische Grenze verlegt werden. Es ist einfach ein Spiel mit Ängsten, vor allem eben mit den Ängsten in den NATO-Ländern in Westeuropa, in den Vereinigten Staaten. Es wird immer wieder verwendet, auch von der russischen Führung 2014/ 2015. Auf was wir jetzt achten müssen, vor allem die westlichen Geheimdienste, ist erstens: Gibt es ein zusätzliches Auftreten von russischen strategischen Bombern entlang des Nato-Luftraums? Sehen wir das auch in Asien? Und zweitens - und das sind Geheimdienstinformationen, die nur eben vielleicht an die Presse geleakt werden können -: Ändert sich irgendetwas in der Patrouillentätigkeit der russischen ballistischen Raketen-U-Boote, die mit Nuklearwaffen bestückt sind? Das sind jetzt die zwei Schlüsselindikatoren für die Zukunft.

Wie kann denn die NATO darauf reagieren?

Die NATO muss, so schlimm es ist, den Dialog mit Russland in dieser Frage nicht abbrechen lassen: Die Hotlines, das Rote Telefon und so weiter. Es ist eine prekäre Situation, was jetzt strategische Mischkalkulationen auf russischer Seite angeht. Man muss in irgendeiner Weise doch noch den Austausch, den Dialog suchen, zumindest jetzt auf militärischer Ebene selbstverständlich - dass es eben keine Missinterpretationen von irgendwelchen Schritten der einzelnen Atommächte gibt, auf NATO-Seite Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten, und natürlich auch auf der russischen Seite.

Jetzt wird er wieder sozusagen von einem Erhitzen des ehemaligen Kalten Krieges gesprochen. Glauben Sie denn, dass wir tatsächlich so weit sind? Oder kann dieser Konflikt doch schneller beigelegt werden, wenn Putin vielleicht doch in irgendeiner Form einlenkt?

Unabhängig von der Entwicklung der militärischen Situation, glaube ich, ist das erst der Anfang einer größeren Krise der Ost-West-Beziehungen. Ich glaube, dass wir vielleicht einen neuen Eisernen Vorhang haben werden, ein paar Hundert Kilometer weiter östlich versetzt. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt ein paar Wochen sozusagen durch diese Krise durchtauchen. Das hat weitreichende Konsequenzen. Es wird, historisch gesehen, eine Zeit vor dem 24. Februar 2022 geben und eine Zeit nach dem 24. Februar 2022. Das ist zu vergleichen mit dem 11. September und mit Pearl Harbor im Dezember 1941. Also: Das ist schon eine Zeitenwende, die ich hier sehe.