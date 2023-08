Militär-Experte Domröse: Wagner-Truppe wird in Afrika weitermachen

Der frühere Nato-Kommandeur Hans-Lothar Domröse rechnet nicht damit, dass der mutmaßliche Tod des Chefs der Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat. Die Söldner-Truppe habe sich bereits vor zwei Monaten aus der Ukraine zurückgezogen. Mögliche Auswirkungen sieht Domröse dagegen auf die Kriegs-Schauplätze in Afrika. In SWR Aktuell sagte der ehemalige General des Heeres der Bundeswehr: "Dort ist die Wagner-Gruppe in Mail, im Sudan und insgesamt in elf Ländern. Ich bin sicher, dass das Regime Putin vorgesorgt hat, dass loyale Führer dort übernehmen werden", so Domröse im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.