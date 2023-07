per Mail teilen

Anfang August ist Ferienzeit in ganz Deutschland. Wer nicht wegfahren kann, nicht will oder wer neue Seiten an der eigenen Region kennenlernen möchte, dem empfiehlt Christo Foerster, Autor und Podcaster, ein "Mikroabenteuer". Hier sind ein paar Tipps von ihm:

Welches Mikroabenteuer klingt am besten? Ausflug zum Sonnenaufgang - und zum Frühstück wieder daheim sein Croissant zum Frühstück essen - in Frankreich Übernachten nur mit Schlafsack - im Garten Übernachten nur mit Schlafsack - im Wald Statt Auto oder Bus dieselbe Strecke mal mit dem Fahrrad fahren - oder spazieren Abschicken

Wie solche Abenteuer auf uns wirken, das beschreibt Förster ausführlich im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.