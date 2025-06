Migrationspolitik: "Die Würde des Menschen steht nur noch selten im Vordergrund"

Seit Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung wird an den Grenzen zu Deutschland kontrolliert und zurückgewiesen. Die Migrationspolitik der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geführten Regierung setzt auf strengere Regeln und erhofft sich so, illegale Migration zu beenden. "Wir nehmen wahr, dass sich die Stimmung in Deutschland verändert hat. Viele geflüchtete Menschen leiden zunehmend unter dem politischen Diskurs der letzten Monate und Jahre", sagt Meike Olszak vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.

Über Flucht und Migration wird zunehmend abwertend gesprochen und in negativen Kontexten berichtet. Die Würde eines einzelnen Menschen steht nur noch sehr selten im Vordergrund, wenn es um Migrationspolitik geht.

Viele, die bereits Schutz in Deutschland gefunden haben, hätten Angst ihn zu verlieren, berichtet Olszak. Bei Teilen der Bevölkerung führe der härtere Kurs in der Asylpolitik aber auch zu Aktionismus. "Viele Menschen sind schockiert vom Rechtsruck in Deutschland und wollen jetzt erst recht was tun", sagt Olszak. Was aus dieser Motivation entstehen kann, berichtet die Mitarbeiterin des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.