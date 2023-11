Migrationsgipfel: UNO-Flüchtlingshilfe fordert Achtung der Menschenrechte

Um irreguläre Migration geht es heute beim Treffen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit ihren Kollegen aus Österreich, Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Begrenzung die Bekämpfung der Schleuserkriminalität und der Grenzschutz. Der Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland, Peter Ruhenstroth-Bauer, mahnt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, die Rechte der Flüchtlinge zu achten - um die Menschen besser zu schützen.

SWR Aktuell: Die Zahl der illegalen Einreisen nach Deutschland ist seit der Einführung der stationären Grenzkontrollen um gut die Hälfte zurückgegangen. Seit dem 16. Oktober gelten diese Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz - und an der Grenze zu Österreich wurden sie verlängert. Welche Auswirkungen hat das auf die Flüchtlingsrouten?

Peter Ruhenstroth-Bauer: Die Staaten haben ja grundsätzlich das Recht zu bestimmen, wem sie Zugang zu ihrem Staatsgebiet gewähren. Das müssen sie allerdings dann natürlich mit Maßnahmen tun, die im Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen. Und wenn das passiert und diese Reaktionen dann erfolgen, dann ist das durchaus in Ordnung so.

SWR: Haben sie Erkenntnisse darüber, dass sich die Flüchtlingsrouten durch diese stationären Grenzkontrollen gerade im Osten und Südosten verschieben?

Ruhenstroth-Bauer: Das kann ich jetzt aktuell nicht sagen, weil wir als deutscher Partner des UNHCR keine aktuellen Informationen dazu haben. Allerdings hat der UNHCR immer deutlich gemacht, dass die legale Migration für Vertriebene aus Konfliktgebieten möglich sein muss. Und das heißt, dass es verschiedene Zugangswege gibt. Wir sprechen ja jetzt hier über die Balkanroute, und die Minister werden das heute tun, über die Fluchtrouten. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Fluchtrouten. Die bekannteste in den Medien ist ganz sicherlich die über das Mittelmeer.

SWR: Lassen Sie uns - wegen des Treffens heute von Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit ihren Ressortkollegen aus Österreich und den Visegrád-Staaten - bei der Balkanroute bleiben. Es hat sich gezeigt, dass die sich in den vergangenen Monaten in Richtung Polen verlagert hat, weil es da wohl besonders einfach war, nach Deutschland einzureisen. Wenn jetzt also dort die stationären Grenzkontrollen greifen, welche Möglichkeiten haben denn dann diese Menschen noch, nach Deutschland zu kommen?

Ruhenstroth-Bauer: Ob sie jetzt ausgerechnet nach Deutschland kommen wollen, das steht noch dahin. Es geht zunächst einmal darum, Schutz und Sicherheit zu finden. Und wenn das über die eine Fluchtroute weniger gut möglich ist, dann wird eine andere Fluchtroute gewählt. Das ist die große Herausforderung für die Politik, Möglichkeiten zu finden, wie sie einerseits ihr Interesse wahren kann, den Zugang selbst zu bestimmen - und sich auf der anderen Seite an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte halten kann, an die Genfer Flüchtlingskonvention oder an die Europäische Menschenrechtskonvention. Und das heißt, dass jeder die Möglichkeit haben muss, in einem Land Asyl zu suchen.

SWR: Sie betonen zurecht die Einhaltung der Menschenrechte auch bei Menschen, die auf der Flucht sind, wenn sie in ein Land einreisen wollen. Auf der anderen Seite haben wir aber gesehen, dass eben, bevor es diese stationären Grenzkontrollen gab, auch Schleuserbanden ihre Geschäfte mit den Flüchtlingen gemacht haben. Dabei gab es auch immer wieder Todesfälle. Wie positionieren sich als UNO-Flüchtlingshilfe dazu?

Ruhenstroth-Bauer: Es zeigt, dass die Forderung des UNHCR, dass es einen legalen Weg geben muss, genau richtig ist. Denn wenn die Grenzen einfach dichtgemacht werden, werden die Flüchtlinge sich noch mehr in die Hände von Schlepperbanden und Kriminellen begeben und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen.

SWR: Und wie kann so ein legaler Weg nach Europa ihrer Meinung nach aussehen?

Ruhenstroth-Bauer: Das müssen verschiedene Möglichkeiten sein, wie eben den Menschen ihr Recht, Asyl zu beantragen, dann tatsächlich auch ermöglicht wird. Die Achtung der Menschenleben und der Flüchtlingsrechte ist eine rechtliche und moralische Verpflichtung. Und wenn die Länder gleichzeitig die Menschenrechte respektieren, in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht, dann ist das in Ordnung. Nur hören wir viel von Pushbacks und Zurückweisungen. Und da macht auch Gillian Triggs, die stellvertretende Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen, deutlich: Das geht nicht, das ist schlicht und einfach illegal.