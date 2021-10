Migrationsforscher Knaus: "Was wir derzeit sehen, ist keine Explosion der Flüchtlingszahlen"

Die Flüchtlingszahlen steigen wieder. Immer mehr Menschen versuchen, von Belarus über die polnische Grenze und die baltischen Staaten in die EU und dort vor allem nach Deutschland zu kommen. Gerald Knaus gilt als Architekt des Migrationsabkommens mit der Türkei. Der Migrationsforscher sieht in der aktuellen Fluchtbewegung einen Effekt der nachlassenden Bewegungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie. Knaus sagte in SWR Aktuell: "Im Vergleich mit dem Jahr 2020 ist es vollkommen klar, dass die Zahlen steigen." Auch sei nicht verwunderlich, dass viele Menschen versuchten, über Belarus in die EU zu gelangen: "Das ist der Versuch des Diktators in Minsk, Druck auf die EU aufzubauen." Warum Knaus die Migrationsbewegung nicht als außergewöhnlich einschätzt, hat er im Gespräch mit SWR-Moderatorin Sabine Hackländer erläutert.