Migrations-Forscher: Einbürgerungs-Reform kein Aufhänger für die "soziale Hängematte"

Die Einbürgerung in Deutschland soll schneller und einfacher werden - das Bundeskabinett hat die geplante Reform des Staatsbürgerrechts auf den Weg gebracht. "Eine positive Veränderung", findet der Migrationsforscher Niklas Harder. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan-Frédéric Willems wies er Einwände, etwa aus der Union oder der AfD, zurück, Migranten könnten sich dadurch in die berühmte "soziale Hängematte" legen: "Ich denke, dass die meisten Menschen, die Migrationsentscheidungen treffen, sich nicht in Details von Staatsbürgergesetzen einlesen, sondern eher auf das Bruttoinlandsprodukt schauen". Hören Sie im Interview, warum der Migrations-Fachmann sich von der Reform auch neue Impulse auf dem Fachkräftemarkt erhofft.