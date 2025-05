Wohnungssuche: SWR-Recherche deckt illegale Methoden auf

per Mail teilen

Verdeckte Provisionen, juristisch ungültige Verträge und noch mehr Tricksereien dokumentiert aktuell das Investigativ-Team von VOLLBILD. An sofort in der ARD Mediathek

In der aktuellen Ausgabe ist zu sehen, wie es dem SWR-Team bei seiner mitgefilmten Wohnungssuche erging - auch bösartiges und betrügerisches Verhalten deckt die Reportage auf. So krass ist mittlerweile der Wohnungsmangel in Deutschland, berichtet Alex Baur aus dem VOLLBILD-Team im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.

Wohnungssuchende müssen sich heute vor falschen Maklern oder auch Schmiergeld-Forderungen in Acht nehmen. Das Investigativ-Team von VOLLBILD hat monatelang recherchiert, in Sozialen Netzwerken oder mit versteckter Kamera bei Wohnungsbesichtigungen. Herausgekommen ist eine ziemlich erschreckende Reportage - ab sofort zu sehen in der ARD Mediathek.