Mieterbund: Leerstand von Wohnungen ist ein sozialer Skandal

Rolf Gaßmann, baden-württembergischer Landesvorsitzender des Deutschen Mieterbundes, sieht zwei Gründe für Leerstand. Gaßmann in SWR Aktuell: "Der eine Grund ist Spekulation. Das heißt, man möchte abreißen oder weiterverkaufen und wartet noch ein bisschen auf Wertzuwachs." Ein anderer Grund sei der sogenannte "Wohlstandsleerstand". "Man hat es nicht nötig, zu vermieten. Und deswegen lässt man die Wohnung leerstehen." Beides sei ein "sozialer Skandal", betont Rolf Gaßmann und verweist auf den Mangel an Wohnraum zum Beispiel in Stuttgart, wo nach Angaben seines Landesverbandes 20.000 Wohnungen fehlen. Dem gegenüber stünden 11.000 Wohnungen leer. "Wenn man die vermieten würde, wäre ein erheblicher Wohnraum gewonnen", sagte Rolf Gaßmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.