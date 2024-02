per Mail teilen

Microsoft will mit 3,2 Milliarden Euro KI-Kapazitäten in NRW und Hessen ausbauen ++ DGB-Ausbildungsreport Rheinland-Pfalz: Azubis so unzufrieden wie nie ++ Dank Yen-Schwäche: Deutschland löst Japan als drittgrößte Volkswirtschaft ab ++ EU-Kommission senkt Wachstumsprognose wegen Bremsklotz Deutschland von 1,3 auf 0,8 Prozent ++ Dax erreicht Rekordhoch