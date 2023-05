Die Arbeit als Journalistin oder Journalist kann in Mexiko schnell gefährlich werden. Zu diesem Ergebnis kommt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Warum das so ist und wie man in so einem Umfeld möglichst unabhängig als Journalistin berichten kann, das erzählt die Mexikanerin Hilde Bachmann in SWR Aktuell Mondial Claudia Bathe und Sabine Brütting. Bevor Hilde Bachmann mit ihrem Mann nach Deutschland kam, hat sie zehn Jahre lang in Mexiko für eine Tageszeitung gearbeitet.