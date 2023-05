Mexikanische Einblicke 1/2 - Der Tag der Toten und andere Feste in Mexiko

Während an Allerheiligen in Deutschland still der Toten gedacht wird, ist dieser Tag in Mexiko ein buntes Volksfest. Denn nach altmexikanischem Glauben kommen die Toten zu Besuch aus dem Jenseits und feiern gemeinsam mit den Lebenden. Nicht fehlen dürfen dabei die typischen Mariachi-Gruppen mit ihren Sombreros, Gitarren und Geigen. Sie treten auch an anderen wichtigen mexikanischen Feiertagen auf: am Tag der Unabhängigkeit oder am 12. Dezember, wenn der Marienerscheinung in Guadalupe gedacht wird. Der Mexikanerin Isabel Schwab aus Stuttgart sind diese Feste sehr wichtig. Darüber spricht sie mit Sabine Brütting und Claudia Bathe.